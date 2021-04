Calciomercato Borussia Dortmund, tutti pazzi per Haaland: Raiola vuole portarlo in Liga

Il futuro di Erling Braut Haaland potrebbe essere lontano da Dortmund.

Il possente centravanti in forza ai gialloneri sarebbe pronto a lasciare il club tedesco per accasarsi a fine stagione al Barcellona. L’agente dell’attaccante norvegese, Mino Raiola, insieme al papà di Haaland ha incontrato il presidente blaugrana Joan Laporta. L’incontro tra le parti, come riporta el Chiringuito, sarebbe durato un paio d’ore, adesso di lavora sulla fattibilità della trattativa e per un trasferimento a fine stagione. Le riunioni però non sono finite qui, infatti l’entourage del calciatore scandinavo si è poi spostato in quel di Madrid per pranzare con Florentino Perez (presidente Real Madrid). Sarà molto probabilmente un duello di mercato all’ultimo sangue tra i due club spagnoli, ma non è da sottovalutare una contromossa del Dortmund che vorrebbe trattenere l’ex Salisburgo anche nella prossima stagione.