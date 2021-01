Bundesliga: vittorie convincenti per Wolfsburg e Francoforte, stoppate Lipsia e Stoccarda. La classifica aggiornata

Si sono da poco concluse le prime gare della diciottesima giornata di Bundesliga.

Bundesliga, crolla ancora il Borussia Dortmund: poker del Monchengladbach, perso il quarto posto. La classifica aggiornata

Protagonista assoluto di giornata è stato l’Eintracht Francoforte: tre punti, cinque gol al Bielefeld e superato il Borussia Dortmund in classifica. Sulla stessa falsa riga si colloca il Wolfsburg che, con tanta sofferenza, espugna la “BayArena” trovando una vittoria fondamentale che permette di agguantare in classifica lo stesso Bayern Leverkusen e di continuare a sognare in zona Champions League. Passo falso invece per la seconda della classe: al Lipsia non bastano le reti di Adams e Halstenberg per battere un Magonza corsaro, che trova tre punti fondamentali per la corsa alla salvezza. Perdono poi Union Berlino e Stoccarda, rispettivamente con Augusta e Friburgo.

Di seguito, la classifica aggiornata di Bundesliga in attesa delle gare ancora da giocare.