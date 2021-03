Bundesliga, Schalke 04-Mainz05 0-0: la sfida salvezza si chiude con un freddo pareggio. La classifica aggiornata

Schalke 04–Mainz05 termina con uno scialbo 0-0.

Una partita fondamentale per le speranze salvezza delle due squadre, che non sono riuscite a trovare un successo chiave. Un match bloccato con entrambe le compagini che hanno sentito la pressione e non sono state precise. Gli ospiti hanno tirato diverse volte, ma sono stati imprecisi trovando solo in due circostanze la porta. Lo Schalke continua il suo campionato nero e si trova all’ultimo posto in classifica con appena dieci punti, mentre il Mainz non lascia il terzultimo posto, appaiando però a diciotto punti l’Hertha Berlino.

