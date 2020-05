Bundesliga, oggi le ultime tre sfide della 27ª giornata: date, orari e dove vedere i match in tv

Dopo la ripresa del 16 maggio, la Bundesliga torna in campo con la 27esima giornata.

L’emozionante nuovo esordio del campionato tedesco ha portato alla luce un calcio certamente diverso da quello a cui tutti i supporters sono abituati, ma le circostanze lo impongono e dunque i club si adeguano mettendo comunque in atto un grandissimo spettacolo. Tante novità ma soprattutto tanti gol hanno caratterizzato la 26esima giornata di Bundesliga, con tutte le squadre in questione che non si sono affatto risparmiati sul campo, dando prova di una condizione fisica certamente sopra ogni più rosea aspettativa, specialmente in questo difficile e strano periodo di emergenza sanitaria.

Ha aperto venerdì sera Hertha-Union Berlino, terminata 4-0. Sabato, invece, è toccato a Bayern Monaco-Eintracht di Francoforte, gara terminata 5-2 in favore dei padroni di casa, e a Borussia Dortmund-Wolfsburg, con gli ospiti che hanno battuto per 0-2 la formazione di Lucien Favre. Oggi, scenderanno in campo lo Schalke 04, il Mainz e la Colonia, che sfideranno rispettivamente l’Augsburg, il Lipsia e la Fortuna Dusseldorf.

Di seguito, il programma completo

DOMENICA 24 MAGGIO

– Schalke 04-Augsburg, ore 13.30 (Sky Sport Uno e Sky Sport Football)

– Mainz-Lipsia, ore 15.30 (Sky Sport Uno e Sky Sport Football)

– Colonia-Fortuna Dusseldorf, ore 18.00 (Sky Sport Uno e Sky Sport Football)