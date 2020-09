Bundesliga, lo Schalke 04 esonera Wagner: non vinceva da gennaio. Inter e Milan alla finestra…

Primo esonero in Bundesliga.

Dopo appena due giornate, salta la prima panchina nel campionato tedesco: lo Schalke 04, infatti, ha dato il benservito David Wagner, alla guida dei Koenigsblauen da poco più di un anno. Fatale al tecnico 48enne i primi due ko in campionato ma soprattutto una striscia di 18 partite senza vittorie e appena un successo in tutto il 2020. Nei prossimi giorni verrà annunciato il sostituto: favorito l’ex Mainz Sandro Schwarz.

“L’FC Schalke 04 si è separato dall’allenatore David Wagner con effetto immediato. Domenica (27/9) anche i vice allenatori Christoph Bühler e Frank Fröhling sono stati messi in congedo. L’FC Schalke 04 annuncerà un successore nei prossimi giorni”, si legge sul sito dello Schalke 04, che questa mattina ha reso noto, attraverso una nota ufficiale, ha reso noto l’addio del tecnico tedesco.

Una decisione che interessa da molto vicino sia il Milan che l’Inter. Da una parte i nerazzurri, che avrebbero messo nel mirino il difensore turco classe 2000, Ozan Kabak, ottimo rinforzo per la difesa qualora si concretizzasse la cessione di Milan Skriniar al Tottenham. Dall’altra i rossoneri, che lavorano per trovare la formula giusta per portare a casa Matija Nastasić.