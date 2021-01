Bundesliga, Lipsia-Bayern Leverkusen 1-0: a Nagelsmann basta il gol di Nkunku per tornare alla vittoria. La classifica

Uno a zero, è questo il risultato finale di Lipsia-Bayern Leverkusen valido per l’anticipo della diciannovesima giornata di Bundesliga.

Vittoria fondamentale per il Lipsia di Julian Nagelsmann che allunga sulle inseguitrici e mantiene la seconda posizione del massimo campionato tedesco. A decidere il match è stato al 51′ minuto Christopher Nkunku che, con un gran tiro di controbalzo, ha mandato la sfera bianca sotto l’incrocio sinistro della porta difesa dall’incolpevole Lukas Hradecky. Scontro diretto dunque vinto dall’ex tecnico dell’Hoffenheim, il Leverkusen agganciato invece dal Borussia Dortmund nel frattempo vittorioso contro l’Augusta per 3-1, in una delle gare del pomeriggio.

Di seguito, la classifica aggiornata di Bundesliga.