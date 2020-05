Bundesliga, l’Ausburg riparte senza Herrlich: il tecnico viola il protocollo per colpa del… dentifricio

L’emergenza Coronavirus sta progressivamente lasciando il posto alla ripresa dei campionati.

In seguito alla significativa battuta d’arresto che la maggior parte dei campionati europei aveva subito circa due mesi fa, il calcio sembra rivedere la luce in fondo al tunnel. Se in Italia non è ancora stata decisa in maniera definita l’effettiva ripartenza della Serie A, in Germania la Bundesliga è pronta a ripartire da sabato 16 maggio. Tuttavia, a pochi giorni dalla ripresa, una notizia sta facendo discutere e non poco i mass media tedeschi. Heiko Herrlich, infatti, si è reso protagonista di un curioso episodio. Nel dettaglio, il neo tecnico dell’Ausburg ha violato le misure cautelative poste dai protocolli e ha deciso di autosospendersi proprio per il gesto compiuto.

L’allenatore originario di Mannheim salterà così il suo esordio alla guida dei biancorossi, dato che la dirigenza aveva deciso di affidargli la panchina proprio tre giorni prima dell’interruzione del torneo a causa dell’emergenza Coronavirus. Herrlich, dunque, dovrà attendere ancora una settimana prima di tornare in panchina, tutto questo per colpa di un dentifricio e di una crema, come dichiarato da lui stesso attraverso un comunicato: “Ho fatto un errore lasciando l’albergo. Anche se ho seguito tutte le misure di igiene all’uscita e al mio rientro, non sono stato d’esempio per la mia squadra e il pubblico. Sarò quindi coerente e pagherò il mio errore. A causa di questa cattiva condotta, non guiderò l’allenamento e non sarò in panchina sabato contro il Wolfsburg”, sono state le sue parole.

