Bundesliga, Herta-Bayern Monaco 0-1: Lewandowski sbaglia un rigore, Coman finalizza. La classifica

Zero a uno, è questo il risultato finale di Herta Berlino-Bayern Monaco valido per l’anticipo della ventesima giornata di Bundesliga.

Vittoria fondamentale per la compagine guidata da Hans-Dieter Flick, sempre più dominatrice assoluta del massimo campionato tedesco. Entrambe le squadre hanno attaccato sin dall’inizio del match per cercare di trovare il prima possibile la rete del vantaggio e la prima grande occasione è stata clamorosamente fallita da Robert Lewandowski. Infatti, al dodicesimo minuto di gioco, il capitano della Nazionale polacca ha sprecato una ghiotta occasione dagli undici metri. Niente panico però per i bavaresi: al ventunesimo Thomas Müller inventa e l’ex Juventus Kingsley Coman finalizza. Il Bayern a più dieci dal Lipsia che sarà impegnato domani sul campo dello Schalke 04.

Di seguito, la classifica aggiornata di Bundesliga.