Bundesliga: Dortmund ok, il Mainz vola con il gol di Quaison e Bayern Monaco k.o. Risultati e classifica

31a giornata di Bundesliga.

Campionato tedesco agli sgoccioli con il Bayern Monaco che attende solo l’aritmetica per laurearsi campione di Germania. I bavaresi nel pomeriggio odierno hanno però trovato un’inaspettata sconfitta sul campo del Mainz che si è riuscito a imporre con il punteggio di 2-1. Il vantaggio dei padroni di casa porta la firma di Burkardt che sorprende da fuori Neuer, il raddoppio arriva al 32′ con l’ex Palermo, Robin Quaison, che stacca più in alto di tutti all’interno dell’area piccola e firma il 2-0. La rete della bandiera per gli ospiti la firma il solito Robert Lewandowski al 93′. Nelle altre sfide pomeridiane vittoria esterna per il Borussia Dortmund che grazie alla doppietta di Haaland vince in casa del Wolfsburg e si avvicina al quarto posto distante un solo punto. Successo anche per l’Union Berlino che supera 3-1 il Werder Brema, pari tra Friburgo e Hoffenheim.