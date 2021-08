Bundesliga, calcio in lutto: scomparsa la leggenda tedesca Gerd Muller

E' morto all’età di 75 anni Gerd Muller, storico attaccante del Bayern Monaco e della nazionale tedesca: da anni lottava contro l’Alzheimer

E' morto all'età di 75 anni la leggenda del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, Gerd Muller. Considerato tra i più forti attaccanti di sempre, nella sua carriera ha maturato 566 gol in 607 partite ufficiali per il Bayern, agguantando il record di 365 gol in Bundesliga. Muller, laureatosi sette volte capocannoniere nel massimo campionato tedesco, si è aggiudicato anche il Palloned’Oro nel 1970. Da diversi anni, Muller, lottava contro l’Alzheimer.