Bundesliga, Borussia Dortmund-Bayern Monaco 0-1: una magia di Kimmich avvicina i bavaresi al Meisterschale

Il Bayern Monaco mette le mani sul Meisterschale.

Atmosfera surreale quella che si è respirata nel pomeriggio al Westfalen Stadion di Dortmund dove i padroni di casa hanno affrontato il Bayern Monaco nel match valido per la 28a giornata di Bundesliga. Primo tempo più che equilibrato che ha però visto il vantaggio bavarese siglato da Joshua Kimmich, giocata pazzesca del talentuoso classe ’95 del Bayern che si inventa un pallonetto al bacio che non lascia scampo a Burki. I gialloneri dalla loro parte hanno avuto diverse occasioni potenziali da rete, ma prima Haaland e poi Dahoud non sono riusciti a concludere in porta grazie all’intervento difensivo degli ospiti. Nel corso della ripresa il Dortmund si proietta in avanti alla ricerca della rete del pari senza fortuna: Haaland in diagonale si deve arrendere alla deviazione in corner di Boateng e Dahoud da fuori trova uno strepitoso Neuer. Occasione importante anche per i bavaresi con Robert Lewandowski che nei minuti finali centra il palo con un mancino a giro leggermente deviato da Hummels. Vittoria estremamente fondamentale quella ottenuta dagli uomini di Flick che adesso possono contare 7 punti di vantaggio sui ragazzi di Favre che al momento occupano il secondo posto in classifica.