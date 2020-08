Borussia Dortmund, Sancho il veterano: “Questo è un gruppo speciale, ho un compito da portare a termine”

Jadon Sancho parla già da veterano e si proietta alla prossima stagione con il Borussia Dortmund.

Il giovane esterno offensivo inglese dei gialloneri ha da poco rinnovato il proprio contratto con i tedeschi, mettendo finalmente a tacere le molte voci di mercato legate al suo futuro. L’attaccante britannico ha anche preso parte alla prima uscita stagionale dei tedeschi, che nel match amichevole contro l’Altach hanno messo a referto uno schiacciante 6-0 nei confronti della compagine austriaca. Nel post partita sono dunque arrivate le importanti dichiarazioni di Sancho, soprattutto in merito all’ottima intesa trovata con i suoi compagni di squadra: “Adoro giocare con questi compagni. Questo squadra è speciale, abbiamo anche molti giovani di talento. Sono davvero felice di condividere questa esperienza con loro, mi metto nei nei loro panni e so come si vive tutto questo. Sto solo cercando di guidarli, di dir loro cosa va bene e cosa non va bene, e spero anche di riuscire a motivarli”.