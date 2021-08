Borussia Dortmund, querelle sulla terza maglia: tifosi gialloneri in rivolta

Il Borussia Dortmund e la terza maglia in vista della nuova stagione, arrivano le polemiche da parte dei tifosi

Le terze maglie di tante big d'Europa stanno creando non poche polemiche tra i tifosi. Il design che racchiude le creazioni delle casacche meno utilizzate dalla squadre per la maggior parte non è piaciuto ai supporters, tra questi si sono schierati nettamente quelli del Borussia Dortmund. Le prime immagini dimostrerebbero come la terza maglia sarebbe davvero banale, per usare un eufemismo, fino addirittura a far credere di indossare una casacca da allenamento. Il Muro giallo si è immediatamente alzato per protestare contro la possibile introduzione di una maglia del genere, il club giallonero ha comunque preso le distanze dalla foto e chiesto ai tifosi pazienza.