Borussia Dortmund, multati Akanji e Sancho: i due giocatori hanno violato i protocolli sanitari

Arrivano le multe per Akanji e Sancho.

I due giocatori del Borussia Dortmund hanno violato i protocolli sanitari anti Covid-19 imposti dalla Federazione tedesca e per tale motivo andranno incontro a una sanzione. Il difensore e l’attaccante giallonero si sono recati dal barbiere senza indossare la mascherina, a confermare l’accaduto una foto pubblicata sui profili social dei giocatori. La DFL (Lega Tedesca) non ha preso alcun provvedimento per il club tedesco, è invece arrivata la multa per Akanji e Sancho che dovranno fronteggiare la situazione.