Borussia Dortmund-Lipsia, probabili formazioni: sfida ai piani alti per Terzic e Rose

Il Borussia Dortmund è in un momento di forma a dir poco stellare. In questo anno solare 2023, i gialloneri non hanno conosciuto un risultato diverso dalla vittoria, che sia stata in Bundesliga, in coppa nazionale o in Champions League. La formazione di Terzic è diventata una "schiacciasassi" apparentemente inarrestabile, imponendosi grazie alla velocità e caparbietà di Adeyemi anche contro il Chelsea all'andata degli ottavi di finale per 1-0, stesso risultato della recente vittoria in campionato in casa dell'Hoffenheim. Questa striscia positiva ha permesso al Borussia anche l'aggancio alla vetta ai rivali del Bayern Monaco a quota 46 punti.