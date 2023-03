Borussia Dortmund-Lipsia 2-1: Reus e Can lanciano Terzic. Forsberg non basta a Rose

Il Borussia Dortmund è al momento la capolista solitaria al comando del campionato di Bundesliga. Vittoria fondamentale per la squadra di Edin Terzic nell'anticipo del venerdì, valida per la 23ª giornata contro il Lipsia di Marco Rose. Big match che termina 2-1 nella splendida cornice del Signal Iduna Park, firmano il tabellino Marco Reus al minuto 21' e l'ex centrocampista della Juventus Emre Can al 39'. In gol per gli ospiti Emil Forsberg, utile solo per le statistiche al netto del parziale finale. Per i gialloneri, è la vittoria consecutiva numero otto. Un grandissimo percorso che permette ad Haller e compagni di sognare in un ritorno al titolo che manca dal lontano 2012, quando sulla panchina dei Die Schwarz-Gelben c'era un certo Jurgen Klopp, oggi al Liverpool.