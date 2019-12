Borussia Dortmund, le prime parole di Haaland: “È un sogno, vi dico perché ho scelto i gialloneri”

Erling Haaland è ufficialmente un nuovo giocatore del Borussia Dortmund.

I gialloneri si sono aggiudicati il cartellino del giovane talento norvegese, che nella scorsa annata ha militato nel Salisburgo, battendo la concorrenza di diversi altri top club. Sulle tracce dell’attaccante diciannovenne, infatti, c’erano anche Juventus e Manchester United. Tuttavia, la stella scandinava ha scelto i tedeschi, dopo tre giorni di trattative in Germania.

Haaland, dopo la firma, ha spiegato così la sua decisione: “Ho avuto intense discussioni con i dirigenti del club e lo staff tecnico, in particolare con Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc e l’allenatore Lucien Favre. Fin dall’inizio ho avuto la sensazione che volessi assolutamente trasferirmi questo club, seguire questa strada e giocare a calcio in questa incredibile atmosfera di Dortmund di fronte a oltre 80.000 spettatori. Sto già sognando per questo“.