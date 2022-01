Borussia Dortmund, Haaland stuzzica la Premier League: “Calcio inglese? Emozionante”

Haaland del Borussia Dortmund ha rilasciato un'intervista in cui commenta gli spalti vuoti in Bundesliga e quelli pieni in Premier League

Haaland si è poi concentrato sugli obiettivi personali: "Credo di poter migliorare in tutti gli aspetti. Dicono che sono un ottimo finalizzatore ma posso migliorare ancora in fase di realizzazione. Posso diventare più veloce e più forte fisicamente. Posso migliorare in tutto questo. Ma per migliorare in ogni aspetto, non devo avere infortuni. Se non ho infortuni, miglioro. Se mi chiedi se ho un obiettivo per il 2022 e per il resto della mia carriera è quello di non avere infortuni".