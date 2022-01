Borussia Dortmund-Friburgo: pokerissimo giallonero, doppiette per Haaland e Meunier

Il Borussia Dortmund rifila cinque gol al Friburgo e si porta a -1 dal Bayern Monaco capolista, in attesa delle gare di domani 15 gennaio

Anticipo della diciannovesima giornata di Bundesliga , in campo al "Westfalenstadion" il Borussia Dortmund e il Friburgo . I padroni di casa inseguono il Bayern Monaco capolista con tre punti di vantaggio, i biancoblu sono appaiati sorprendentemente al quarto posto in piena zona Europa.

Il Borussia sblocca subito la gara al quarto d'ora con Meunier, colpo di testa preciso del francese sul calcio d'angolo di Brandt. Quindici minuti dopo azione fotocopia del primo gol, ancora l'ex PSG fulmina il portiere ospite con un colpo di testa preciso che si insacca nell'angolino destro. Allo scadere della prima frazione il bomber Haaland mette la firma anche in questo match, azione corale dei gialloneri conclusa da Bellingham che appoggia per il norvegese, che deve spingere solamente in porta.