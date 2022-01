Borussia Dortmund-Friburgo, le probabili formazioni: Haaland-Hazard-Reus in attacco

Borussia Dortmund-Friburgo vale i piani alti della classifica di Bundesliga. Rose punta su Haaland, Streich dà spazio all'italiano Grifo

Il Borussia Dortmund arriva da uno strepitoso successo in rimonta contro l'Eintracht Francoforte in cui i ragazzi di Rose sono riusciti a ribaltare il risultato sfavorevole di 2-0 in un 2-3 allo scadere, grazie alle reti di Thorgan Hazard, Bellingham e Dahoud. I gialloneri, inoltre, sono probabilmente l'unica squadra della Bundesliga che potrebbe ancora tallonare la capolista Bayern Monaco, anche sfruttando il clamoroso scivolone dei bavaresi in casa contro il Borussia Monchengladbach della passata giornata di campionato, in cui la formazione di Nagelsmann ha perso 1-2. Non sono poche le assenze per il tecnico Marco Rose, che dovrà rinunciare a Soumaila Coulibaly, Mateu Morey, Giovanni Reyna, Marcel Schmelzer, Luca Unbehaun e Dan Axel Zagadou. Guardando il lato positivo, tutti i calciatori precedentemente elencati non costituiscono esattamente un gruppo della formazione titolare del Dortmund. Rose in attacco non ha dubbi, Brandt, Reus e Hazard supporteranno la punta di diamante Haaland.