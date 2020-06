Borussia Dortmund, Favre: “Futuro di Hakimi e Sancho? Abbiamo ancora una speranza”

Il Borussia Dortmund si deve arrendere al Bayern Monaco.

La compagine giallonera affronterà nel turno infrasettimanale di Bundesliga il Mainz, ma una vittoria in casa del Werder Brema da parte del Bayern Monaco condannerebbe gli uomini di Favre al secondo posto. Il tecnico svizzero, nel corso dell’odierna conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Vedremo al termine della stagione. Naturalmente ci saranno giocatori che partiranno, ma noi speriamo che possano restare. Il futuro di Hakimi e Sancho è incerto. Certo, potrebbero restare con noi, il che sarebbe fantastico per me. Ma vedremo cosa fare, in difesa, centrocampo o attacco. E soprattutto sugli esterni”.