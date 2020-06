Borossia Dortmund-Hertha Berlino, Favre: “Vittoria ampiamente meritata”

Il commento di Lucien Favre.

Nella giornata odierna è andata in scena la sfida tra il Borussia Dortmund e l’Hertha Berlino, che si sono affrontati sul campo del Signal Iduna Park in occasione della trentesima giornata di Bundesliga. I padroni di casa sono riusciti ad ottenere tre punti importantissimi grazie al gol di Emre Can, restando sempre a -7 punti dal Bayern Monaco primo in classifica a quota 70 punti dopo la vittoria contro il Bayer Leverkusen.

Borussia Dortmund-Hertha Berlino, Emre Can: “Vittoria meritata, ci mancano i nostri tifosi”

Al termine del match il tecnico del Borussia Dortmund, Lucien Favre, è intervenuto in conferenza stampa commentando la prestazione dei suoi uomini e esprimendo la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta: “Il gol dell’uno a zero è stato piuttosto bello, è stato decisivo l’assist in elevazione di Brandt. Abbiamo creato diverse occasioni, penso che la vittoria sia ampiamente meritata. L’importante è aver prodotto chance in questo modo, adesso dobbiamo continuare a pensare di partita in partita“.