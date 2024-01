Bayern Monaco-Union Berlino, probabili formazioni: chance Vogt, Goretzka dal 1′

Le probabili formazioni della sfida tra Bayern Monaco e Union Berlino, recupero della tredicesima giornata di Bundesliga.

Recupero della tredicesima giornata di Bundesliga tra Bayern Monaco ed Union Berlino, in programma questa sera alle 20:30. Il 2 dicembre, giorno in cui si sarebbe dovuta disputare originariamente la gara, Monaco di Baviera si è ritrovata ricoperta di neve, con la situazione meteo che ha reso di fatto impossibile scendere in campo. La sfida è stata dunque rinviata in extremis per questioni di sicurezza.

COME ARRIVA IL BAYERN MONACO — Dopo l'inaspettata sconfitta contro il Werder Brema domenica pomeriggio, il Bayern Monaco ha subito un brutto crollo in classifica. Complici i due successi del Bayer Leverkusen, i bavaresi ora sono a -7 dalla vetta. L'obiettivo degli uomini di Thomas Tuchel sarà dunque quello di ritrovare il successo nella gara di questa sera, diminuendo il divario dal Leverkusen primo. A centrocampo spazio a Leon Goretzka al posto dell’adattato Raphaël Guerreiro.

COME ARRIVA L'UNION BERLINO — Situazione sicuramente diversa per l’Union Berlino rispetto al giorno del rinvio: prima del 2 dicembre aveva collezionato appena sette punti in dodici giornate, maturandone altrettanti ma nelle quattro partite successive. Dopo un complicato avvio di stagione, adesso la squadra è +3 dalla zona retrocessione. Questa sera possibile esordio per i nuovi acquisti Chris Bedia e Kevin Vogt.

PROBABILI FORMAZIONI — Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, de Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; T. Müller, Musiala, Sané; Kane. Allenatore: Tuchel.

Union Berlino (3-5-2): Rønnow; Knoche, Vogt, Diogo Leite; Juranović, Haberer, Král, Aaronson, Gosens; Volland, Behrens. Allenatore: Bjelica.

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — Bayern-Union Berlino sarà visibile in diretta streaming su NOW oppure utilizzando Sky Go per gli utenti abbonati.