Bayern Monaco, ufficiale l’esonero di Nagelsmann: pronto al subentro Tomas Tuchel

Il Bayern Monaco ha deciso di esonerare Julian Nagelsmann dopo poco più di un anno e mezzo di gestione. La decisione è arrivata dopo l’ennesimo passo falso rimediato in Bundesliga , l’ultimo contro il Bayer Leverkusen , nel quale Muller e compagni hanno perso per 2-1 al cospetto della formazione di Xabi Alonso . Nonostante la qualificazione ai quarti di finale della Champions League , la società bavarese ha optato sul cambio in panchina.

Qualità di gioco espresso ed identità tattica e concettuale trasmessa alla squadra non sono bastate a salvare l'incarico per l'ex RB Lipsia. I troppi punti persi in campionato e probabilmente la cocente eliminazione dello scorso anno in Europa contro il Villareal sono stati i fattori presi in considerazione dalla massima società tedesca, pronta ad affidare il gruppo in mano ad un altro manager di spessore. Tomas Tuchel, reduce dall'esonero di settembre al Chelsea è pronto a rituffarsi all'interno del torneo che l'ha visto esprimersi con Mainz e Borussia Dortmund prima di fare il grande salto al Paris Saint Germain, con il quale ha anche raggiunto la finale di Champions, per poi vincerla l'anno dopo con i Blues.