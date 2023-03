Bayern Monaco, Tuchel: “Col Borussia Dortmund sfida esplosiva. Ho già una mia idea”

Le prime dichiarazioni di Tuchel da tecnico del Bayern Monaco, sfida alla sua ex

"La dimensione di questa sfida è stata il fattore decisivo che mi ha portato qui, poi mi sono anche avvicinato alla famiglia. Pensavo che avrei continuato ad allenare all'estero, poi martedì sono stato chiamato ed è stato tutto molto rapido. Prima non c'erano mai stati contatti".

Sul prossimo big match di Bundesliga contro il Borussia Dortmund, sua ex squadra: "Mi sono reso subito conto che la prima sfida sarebbe stata contro il Borussia Dortmund capolista, ma ormai è una storia di qualche anno fa e l'importanza di questa partita è chiarissima. Il fatto che siano davanti a noi in classifica certamente la rende ancora più esplosiva. Ora si tratta di conoscersi coi giocatori e scrollarsi il passato e, anche se magari non tutti saranno felici, contro il Dortmund vogliamo già mettere il primo punto esclamativo. Ho già un'idea e mi fido dei miei giocatori".