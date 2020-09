Bayern Monaco, Sane resta incantato dai nuovi compagni: “Hanno ancora fame, vogliono vincere tutto”

Qui non ci sono limiti, si vuole vincere ancora tanto.

Calciomercato Bayern Monaco, Alaba e il braccio di ferro sul rinnovo: l’Inter si defila, ma la Juventus…

Queste le dichiarazioni di Leroy Sanè, neo esterno d’attacco del Bayern Monaco acquistato durante questa sessione di calciomercato dal Manchester City. L’ala tedesca ha detto la sua nel post gara d’esordio in Bundesliga vinta dai bavaresi con il parziale di 8-0 ai danni dello Shalke 04, match nel quale i campioni d’Europa in carica hanno dimostrato di non aver affatto abbassato le loro ambizioni per il futuro: “I ragazzi hanno ancora fame, tanta fame. Nonostante abbiano già vinto tutto nella scorsa stagione. È fantastico iniziare il campionato in questo modo in casa contro lo Schalke. È stato fantastico giocare di nuovo a calcio. Credo sia stata una giornata molto buona, bella partita, tanti gol. Non abbiamo concesso nulla all’avversario”

VIDEO Bayern Monaco, Flick su Thiago Alcantara al Liverpool: “Mi congratulo con Klopp, ha preso un top player”

Sanè ha poi proseguito sulle sue sensazioni personali dopo il tanto atteso trasferimento in Germania: “Sono molto felice. L’anno scorso la squadra era ai massimi livelli, con ottimi giocatori in rosa e ha mostrato un’ottima forma. Voglio dare il massimo, ma non sono ancora pronto al cento per cento. Voglio sempre contribuire con gol e buone prestazioni, come credo di aver fatto quest’oggi. Sarò sempre pronto ad aiutare la squadra nei momenti di difficoltà e a giocare per ottenere sempre la vittoria”, ha concluso infine il classe ’96.

VIDEO Robben, quando la classe non è acqua: l’ex Bayern Monaco segna così un anno dopo il ritiro…