Bayern Monaco, Salihamidzic: “Prima di questa crisi il mercato era assurdo. Avremo nuove opportunità”

Il Bayern Monaco da un’occhiata alla finestra di mercato estiva.

Hasan Salihamidzic, ds dei bavaresi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla prossima sessione di calciomercato che, secondo l’ex Juventus, sarà ridimensionata rispetto ai canoni degli ultimi anni:

“Prima di questa crisi il mercato aveva preso sembianze assurde. Ovviamente io posso parlare solo per il Bayern e noi siamo sempre riusciti a lavorare con ragionevolezza. E non vogliamo smettere di farlo in futuro. Dalle crisi nascono sempre delle opportunità”.

