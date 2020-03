Bayern Monaco, Rumenigge: “Rinnovi? Non sfrutteremo a nostro vantaggio l’emergenza Coronavirus”

La presa di posizione del Bayern Monaco.

L’emergenza Coronavirus ha costretto molti club a prendere decisioni forti per cercare di evitare una grossa perdita economica, e per tale ragione molti presidenti hanno chiesto ai loro calciatori di tagliare i loro stipendi per non svuotare le casse della società: uno degli esempi più recenti è sicuramente quello dei giocatori della Juventus, i quali hanno deciso di ridurre i loro stipendi per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

Oltre al problema degli ingaggi, molte squadre dovranno anche trattare in questi mesi il rinnovo contrattuale di alcuni giocatori, e potrebbero anche approfittare del momento di crisi per offrire una cifra più bassa di quella corretta. Un’ipotesi che non ha preso in considerazione il Bayern Monaco, come espresso dal presidente del consiglio di amministrazione, Karl-Heinz Rummenigge: “Vale per Neuer come per tutti i giocatori i cui contratti scadono nell’estate del 2021: abbiamo già presentato le offerte prima dell’inizio della crisi e non vogliamo approfittare di questa situazione per abbassare l’ingaggio di questi eccellenti giocatori. Il Bayern è una società solida e affidabile e tratta tutti in modo equo“.