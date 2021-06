Bayern Monaco, patron Heiner: “Lewandowski top. Nagelsmann è pronto”

Il Bayern Monaco è una delle formazioni più complete nel panorama europeo. Al termine della stagione l’allenatore Hansi Flick ha salutato e dopo l’Europeo andrà a ricoprire la carica di commissario tecnico della nazionale tedesca....

Al termine della stagione l'allenatore Hansi Flick ha salutato e dopo l'Europeo andrà a ricoprire la carica di commissario tecnico della nazionale tedesca. Per continuare a dominare in Germania e tornare a vincere in Europa, i bavaresi si sono affidati a Julian Nagelsmann , giovane, ma già esperto tecnico tedesco, che lascerà il RedBull Lipsia . Sul nuovo tecnico e sul ruolo di Roberto Lewandowski è voluto intervenire il presidente del Bayern Monaco , Herbert Heiner che ha parlato ai microfoni del sito ufficiale.

Heiner è fermamente convinto che Lewandowski sarà il centravanti dei bavaresi per ancora diverso tempo: "Robert è il miglior attaccante del mondo. Ha ancora un contratto di due anni qui e immagino che lo terremo anche più a lungo. In questo momento è a 277 gol con noi; se dovesse restare in salute e prolungare, è possibile che superi il record di 365 reti di Gerd Muller. Robert è una vera manna dal cielo per noi".