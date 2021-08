Bayern Monaco, Nagelsmann omaggia Gerd Muller: “Verrà ricordato per sempre”

Le parole del tecnico dei bavaresi in ricordo del fuoriclasse tedesco

Gerd Muller si è spento all'età di 75 anni nella giornata di ieri. il calciatore tedesco è stato uno degli attaccanti più forti degli anni 60 e 70. Rimarranno indelebili i suoi 15 anni con la casacca del Bayern Monaco con il quale ha collezionato 404 gol in 459 presenze.

Il neo allenatore dei bavaresi Julian Nagelsmann ha avuto modo di intervenire nel corso della conferenza stampa odierna alla vigilia della Supercoppa di Germania e ci ha tenuto a spendere parole piene di affetto per il fuoriclasse tedesco: "Voglio mandare le mie condoglianze alla famiglia e agli amici di Muller. Ieri è stato un giorno triste, Gerd verrà sempre ricordato non solo dal Bayern ma da tutti i tifosi di calcio. Ha giocato tante grandi partite, segnando reti spettacolari. I miei pensieri sono per lui e i suoi cari".