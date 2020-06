Bayern Monaco, Muller: “Messi o CR7? Svelo con chi mi piacerebbe giocare e perché”

L’eterna sfida tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo.

I due attaccanti, che hanno dimostrato di essere tra i migliori al mondo negli ultimi decenni, non si sfidano più sul campo in Liga, da quando nel 2018 CR7 ha lasciato il Real Madrid per approdare in Italia. La sfida, tuttavia, continua a distanza a colpi di prestazioni da trenta e lode arricchite da gol sensazionali. E anche a campionati fermi, a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione dell’emergenza Coronavirus, gli dei del calcio continuano a fare parlare di sé. Chi, tra l’argentino e il portoghese, è il migliore?

A dire la sua sull’intricata e sempre attuale questione Thomas Muller. L’attaccante del Bayern Monaco, avendoli sfidati più volte, conosce bene i due top player ed ha le idee chiare su colui che potrebbe essere più utile al suo fianco:

“All’inizio della mia carriera – ha raccontato nel corso di una conferenza stampa sui social – mi sarebbe piaciuto giocare con Messi. Il motivo è che in quel momento andavo più in area e segnavo di più. Ora faccio più assist e avrei più bisogno di Cristiano Ronaldo. Ma ho Robert ‘Lewandgolski’ che è in una forma impressionante. Mi tolgo il cappello davanti a tutti e due per tutto quello che hanno fatto nella loro carriera. Ma sulla strada per il titolo mondiale (in Brasile 2014) ho giocato contro entrambi e li abbiamo battuti, e la stessa cosa è successa sulla strada per le finali di Champions League e, in particolare, nella sfida per il titolo della Champions League 2013. Ogni giocatore ha bisogno della squadra per dare il meglio di sé”.

