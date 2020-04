Bayern Monaco, Matthäus: “Neuer faccia tosta, la prossima stagione andrà via”

Lothar Matthäus lancia la bomba di calciomercato.

Manuel Neuer è stato senza alcun dubbio uno dei migliori portieri dell’ultimo decennio, nonché il primo ad aver totalmente rivoluzionato il ruolo di estremo difensore: il portiere tedesco è stato infatti tra i primi ad essere un vero e proprio uomo aggiunto alla manovra, grazie alla sua incredibile tecnica che gli ha sempre permesso di giocare tranquillamente con i piedi come se fosse un giocatore di movimento, diventando anche noto a tutto il panorama calcistico europeo per le sue uscite “folli” dietro le quali vi era sempre una straordinaria capacità di leggere le situazioni e di gestione dei tempi. Neuer è stato dunque il capostipite di una nuova generazione di portieri che adesso sono i pezzi più pregiati del calciomercato e cui i massimi esponenti sono Alisson del Liverpool ed Ederson del Manchester City.

Dopo un lunghissimo infortunio al piede sinistro che lo ha tenuto lontano dal campo per quasi un anno solare, il portiere del Bayern Monaco è pian piano ritornato ad altissimi livelli, senza però riuscire mai a ritornare ai fasti del 2014 quando vinse il Mondiale con la sua Germania. Dopo quasi nove anni trascorsi con la maglia dei bavaresi, adesso Neuer (che intanto ha chiesto il rinnovo del contratto per altre cinque stagioni) potrebbe essere tentato dall’idea di lasciare la Bundesliga, per inizia una nuova avventura in un campionato completamente nuovo. L’estremo difensore, che recentemente ha compiuto 34 anni, vorrà dimostrare di essere ancora tra i migliori al mondo nel suo ruolo, e sulle sue tracce ci sarebbero già alcuni club di Premier League ma anche la Juventus.

Calciomercato Bayern Monaco, Manuel Neuer pronto a lasciare la Bundesliga: tentazione Premier League, la Juventus…

A parlare del futuro del portiere tedesco è intervenuto Lothar Matthäus, ex Inter e Bayern, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Deutschland: “Neuer e il contratto da cinque anni? Vuole sentirsi al sicuro, ma cinque anni sono tanti. Neuer dovrebbe ricordarsi in questi momenti che la gratitudine e l’apprezzamento non sono una strada a senso unico. Per continuare a insistere su un contratto con una durata che, alla sua età, nessun club del mondo accetterebbe mai di proporgli, ci vuole una certa faccia tosta. Onestamente, però, non credo che Neuer giocherà al Bayern la prossima stagione“.