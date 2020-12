Bayern Monaco, Manuel Neuer promuove il calcio senza tifosi: “Mai sperimentato un tale spirito di squadra”

Manuel Neuer prova ad affrontare con ottimismo la situazione pandemica che sta investendo tutto il mondo dello sport. L’estremo difensore del Bayern Monaco ha trovato un lato positivo nel calcio giocato senza spettatori e, dunque, senza tifo assordante.

“Siamo ottimisti per il futuro. Le partite senza fan ci hanno fatto riflettere molto”, ha commentato Neuer ai microfoni di ‘Sport1.de.’“Siamo diventati più uniti e ora capita molto più spesso rispetto a prima della pandemia che ci incoraggiamo a vicenda. Non ho mai sperimentato un tale spirito di squadra e nel calcio, bisogna ammetterlo, ci sono da molto tempo”.

Il segreto dunque di un 2020 straripante che ha permesso al club bavarese di dominare in Bundesliga ma anche nelle competizioni Europee potrebbe essere quello della ‘forza di gruppo‘ che, si sa, da sempre fa la differenza ma che in questa particolare situazione in cui incitarsi l’uno con l’altro è fondamentale, diventa decisiva.

