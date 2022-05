Bayern Monaco, Manè si avvicina ai bavaresi: 50 milioni offerti al Liverpool

L'offerta di 50 milioni di euro da parte del Bayern Monaco al Liverpool, per assicurarsi le prestazioni di Sadio Manè sembra potersi concretizzare in una trattativa ben avviata

Il prossimo ed ormai dichiarato addio di Robert Lewandowski dal Bayern Monaco, spinge la dirigenza bavarese a trovare validi sostituti del centravanti polacco, divenuto uno dei migliori al mondo in questi anni con i campioni di Germania. A quanto riferisce Sky Sports DE, Sadio Manè sembra essere il preferito del direttore sportivo Hasan Salihamidzic, portatosi avanti nella trattativa incontrando gli agenti del senegalese in quel di Maiorca. Pronto un triennale da quasi 32 milioni di euro a stagione per l'ex Southampton, procinto a diventare il nuovo punto di riferimento offensivo dello scacchiere del giovane Julian Nagelsmann, pronto a rinunciare ad un attaccante di peso per sposare l'idea del falso attaccante. Si attendono aggiornamenti sulla trattativa...