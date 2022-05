Bayern Monaco, Lewandowski: “Difficile che io continui qui. Barcellona? Dipende…”

Dopo otto anni, Lewandowski lascerà il Bayern Monaco. Il bomber polacco sembrerebbe vicino alla destinazione Barcellona

"Il trasferimento al Barcellona? Dipende da molti fattori. Credo che la mia situazione sia chiara e non ci sia molto altro da aggiungere. Oggi per me è difficile dire che giocherò per il Bayern anche il prossimo anno. Presto potrò parlare del mio futuro".