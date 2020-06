Bayern Monaco, Lewandowski da record: ottavo titolo e Scarpa d’Oro vicina. Tutti i numeri del polacco…

Nessuno come lui, o quasi.

Serie A, oggi è il turno di Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria: le probabili formazioni

Con la doppietta rifilata sabato pomeriggio al Friburgo, Robert Lewandowski, bomber indiscusso di Bayern Monaco e Polonia, è arrivato a quota 33 gol, diventando il giocatore straniero ad aver segnato più reti in una stagione di Bundesliga. L’attaccante polacco, attualmente in cima alla classifica della Scarpa d’Oro 2020, ha così superato il precedente record di 31 reti che apparteneva a Lothar Emmerich (1965-66) e da Pierre-Emerick Aubameyang (2016-17). Con una sola gara da disputare, adesso il classe ’88 tenta l’assalto a Dieter (Colonia 76-77, 34 gol) e Gerd Muller (1971-72, 40 gol).

Serie A, Verona-Cagliari 2-1: doppietta di Di Carmine, ai rossoblù non basta Simeone

Ottavo Meisterschale consecutivo, quinto titolo di capocannoniere ma non solo. Lewandowski, infatti, mira anche la classifica all-time di tutti i marcatori di Germania, all’interno della quale si è già piazzato al terzo posto con ben 235 gol all’attivo. Superato prima Manfred Burgsmuller e poi Jupp Heynckes, il fuoriclasse in forza ai bavaresi sta certamente segnando una gloriosa epoca di successi e, con ancora la Scarpa D’Oro da conquistare, sembra sempre più intenzionato a ritagliarsi un posto non indifferente tra le più importanti leggende del calcio internazionale.

VIDEO Bayern Monaco, Lewandowski trascina i suoi verso la vittoria della Bundesliga: è il 30° titolo