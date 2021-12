Bayern Monaco, Hainer non ha dubbi: “Lewandowski migliore al mondo, Haaland…”

Le dichiarazioni del presidente del Bayern Monaco sul futuro di Lewandowski e la tentazione Haaland

Una storia infinita. Un legame intriso di stima, senso di appartenenza e riconoscenza. Merce rara nel mondo del calcio. Una simbiosi alimentata da gol, record e trofei quella tra il Bayern Monaco e Robert Lewandowski. Il bomber polacco, che ormai da numerose stagioni incanta in Italia ed in Europa per qualità di prestazioni e vena realizzativa, pareva ormai ad un passo dall'aggiudicarsi il Pallone d'Oro prima di subire il sorpasso al fotofinish del solito Leo Messi. Il presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer, nel corso di un'intervista concessa alla "Bild" esprime tutta la sua ammirazione per l'attaccante della Nazionale polacca e fornisce al contempo un'indicazione chiara e netta in sede di calciomercato.