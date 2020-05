Bayern Monaco-Fortuna Düsseldorf, Flick: “Adesso testa al Bayer Leverkusen”

Altra vittoria straripante per il Bayern Monaco.

Nonostante il calcio sia inevitabilmente cambiato dopo tre mesi di stop a causa dell’emergenza Coronavirus, il Bayern Monaco non ha comunque modificato le proprie abitudini: fin dal ritorno in campo, i bavaresi hanno continuato a vincere senza mai fermarsi, conquistando tre punti fondamentali per la vittoria del titolo nello scontro diretto contro il Borussia Dortmund.

Oggi il Bayern Monaco, in occasione della ventinovesima giornata di Bundesliga, ha ospitato il Fortuna Düsseldorf, trionfando con lo schiacciante risultato di 5 a 0: dopo l’autogol di Jorgensen che ha aperto le marcature, sono arrivati i gol di Pavard e Davies e la doppietta di un inarrestabile Robert Lewandowski. Al termine del match il tecnico dei bavaresi, Hans-Dieter Flick, è intervenuto in conferenza stampa commentando così la prestazione dei suoi uomini:

“In settimana avevamo evidenziato delle qualità del Dusseldorf che potevano metterci in difficoltà, ma la squadra ha messo in campo una buona mentalità anche dopo una vittoria importante come quella con il Dortmund. Dopo una vittoria per 5-0 un allenatore ha poco da fare. Ora abbiamo due giorni di pausa per prepararci alla sfida con il Bayer Leverkusen“.