Bayern Monaco, Flick ai saluti: “Ricorderò sempre queste stagioni. Nazionale? C’è questa possibilità”

Hansi Flick e il Bayern Monaco si separeranno al termine della stagione.

Un cammino emozionante, che ha regalato tante gioie ai tifosi bavaresi e ha permesso al tecnico tedesco di far vedere le sue capacità. Proprio Flick nella giornata odierna è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia della sua ultima partita sulla panchina del Bayern Monaco, ringraziando tutti e tenendoci a fare chiarezza sul proprio futuro.

L’allenatore uscente appare emozionato per questi splendidi anni passati nella città bavarese e ci tiene a sottolineare la mentalità speciale che si respira nell’ambiente: “Allenare una squadra del genere è qualcosa di molto speciale. È stato molto bello per me e la mia squadra di allenatori, qui c’è una mentalità speciale: tutti vogliono vincere, c’è una sorta di avidità, nel fare gol e voler sempre giocare in modo offensivo. Io e il mio staff siamo riusciti a percorrere un po’ di strada insieme a una squadra così grande in questo breve periodo, intenso e ricco di successi. Due anni fa sapevo solo che volevo essere di nuovo un allenatore. Niko Kovac mi ha dato la possibilità di entrare nel suo staff, poi l’ho sostituito. È stato semplicemente fantastico. Sosterrò sempre questi giocatori, li seguirò nel loro percorso. Potranno sempre contare sul mio sostegno. Si è creato un rapporto così stretto che non si può semplicemente cancellare. Sono felice che il viaggio stia volgendo al termine e non vedo l’ora di scoprire quali novità mi riserverà il futuro”.

Le voci su un possibile approdo sulla panchina della nazionale tedesca si fanno sempre più insistenti, Flick non si sbilancia e risponde così: “Nazionale? È questione di piccole cose”.