Bayern Monaco, Alaba: “Questa situazione mi fa soffrire, il Bayern è casa mia. Rinnovo? Vorrei solo una cosa”

Il Bayern Monaco è casa mia, basta ferirmi con queste parole.

Queste le forti dichiarazioni di David Alaba, difensore del Bayern Monaco messo al centro di tante voci di calciomercato. In un intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport Germania, il terzino austriaco ha voluto fare chiarezza sulla sua attuale situazione contrattuale con il club bavarese e sulle vicende createsi proprio attorno ad essa:“Vorrei che le informazioni sul mio contratto non fossero rese pubbliche. Alcune delle dichiarazioni apparse sui media mi hanno sorpreso e ferito”.

Dal 2011 tra le fila del Bayern, Alaba ha voluto ribadire quanto conti per lui vestire la maglia della società del patron Karl-Heinz Rummenigge e proprio per questo motivo non è mancato nel ricordare la passione e l’attaccamento che lo legano inevitabilmente al club: “Il Bayern Monaco non è solo un club per me. La Baviera è casa mia, la mia famiglia. Ci possono essere disaccordi in famiglia, ma rimane pur sempre una famiglia. Continuerò a pensarla in questo modo qualunque cosa accada. Non cambierò idea su questo modo di vedere le cose”.

Secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe che il difensore austriaco voglia rinnovare il suo contratto con il club tedesco, ma l’adeguamento economico richiesto dal giocatore sarebbe eccessivamente elevato per la società che è arrivata al muro contro muro. Le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo del Bayern Monaco Hoeness, tra l’altro, non hanno fatto che peggiorare le cose, con il dirigente dei bavaresi che avrebbe appellato il procuratore di Alaba come un “Piranha avido di soldi”.

