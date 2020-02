Bayern Monaco, Alaba: “Da piccolo tifavo Arsenal. Futuro in Premier League? Vedremo”

David Alaba studia le prossime mosse.

L’esterno sinistro del Bayern Monaco, in scadenza di contratto a giugno 2021, non ha ancora preso una decisione in vista delle prossime stagioni. Il classe ’92, intervistato dal quotidiano inglese The Times, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al proprio futuro, senza ancora chiudere la porta in faccia ai bavaresi, con cui potrebbe decidere di proseguire il proprio percorso nei prossimi anni: “Il mio futuro? Vedremo cosa accadrà. Conosco bene la Premier League perché la seguo fin da quando ero piccolo e tifavo Arsenal. Patrick Vieria era uno dei miei giocatori preferiti. In questo momento, però, non penso molto a dove potrei giocare in futuro”.

Calciomercato Bayern Monaco, Manuel Neuer pronto a lasciare la Bundesliga: tentazione Premier League, la Juventus…