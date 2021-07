Bayern, errore shock sotto porta: Ziskzee insultato, abbandona Instagram

Joshua Zirkzee finisce in un vortice di polemiche a causa di un goal fallito nell'amichevole contro l’Ajax

Momento complicato per Joshua Zirkzee.

Inizia in salita il ritiro pre-campionato per Joshua Zirkzee, finito nel mirino di critiche feroci per un clamoroso errore verificatosi sabato pomeriggio. Nel corso di un’amichevole contro l’Ajax, l'attaccante, trovatosi davanti alla porta ha dribblato il portiere salvo poi frenare inspiegabilmente, facendosi rimontare da Schuurs.