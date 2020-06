Bayer Leverkusen, il ds Voller: “Misure di sicurezza? La situazione è migliorata, vi dico cosa penso”

La parola a Rudi Voller.

Il direttore sportivo del Bayer Leverkusen, secondo quanto riportato dalla rivista tedesca Sport Bild, ha detto la sua in merito alle disposizioni di sicurezza adottate in Bundesliga che, alla luce dei miglioramenti dell’emergenza Coronavirus in Germania, dovrebbero, secondo il dirigente rossonero, essere allentate: “Queste misure sono state approvate a marzo, in determinate condizioni sanitarie per il nostro Paese, ma adesso siamo a giugno e la situazione è migliorata. È difficile capire come mai la gente possa prendersi un caffè al bar senza mascherina, mentre noi dobbiamo tenerla durante tutto il tempo in cui siamo allo stadio, persino quando siamo separati”.