Al Arabi, Verratti vola in Qatar: “C’è tanta voglia, non vedo l’ora di iniziare”

Inizia l'avventura di Marco Verratti in Qatar. Il centrocampista italiano, dopo 11 anni ha detto addio al PSG, trasferendosi all'Al Arabi per una cifra che oscilla - secondo la stampa francese - tra i 45 e i 50 milioni di euro. L'ex Pescara, che nelle scorse ore ha raggiunto Doha per sostenere le visite mediche di rito, ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni dei media locali.