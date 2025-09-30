Il Palermo si prepara ad affrontare il Venezia, in un "Barbera" nuovamente pieno e pronto ad accompagnare i rosanero. La squadra di Inzaghi ha collezionato 11 punti, tre in più della compagine guidata da Stroppa. I veneti vengono da una vittoria per 2-0 contro lo Spezia.
Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale
Il Sondaggio
SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Venezia. Come finirà? (1-X-2)
Come finirà la partita del "Barbera"? Esprimi il tuo pronostico nel sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
Come finirà la partita del "Barbera"? Esprimi il tuo pronostico nel sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA