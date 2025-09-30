SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Venezia. Come finirà? (1-X-2)

Mediagol
Come finirà la partita del "Barbera"? Esprimi il tuo pronostico nel sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
Il Palermo si prepara ad affrontare il Venezia, in un "Barbera" nuovamente pieno e pronto ad accompagnare i rosanero. La squadra di Inzaghi ha collezionato 11 punti, tre in più della compagine guidata da Stroppa. I veneti vengono da una vittoria per 2-0 contro lo Spezia.

