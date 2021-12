SONDAGGIO: Baldini è l’uomo giusto per rilanciare le ambizioni di promozione?

Silvio Baldini è l'uomo giusto per rilanciare le ambizioni di promozione del Palermo? Vota e rispondi al sondaggio di Mediagol.it

Al via l'era Baldini 2.0. Dopo la debacle di Latina, il Palermo ha scelto di sollevare dall'incarico Giacomo Filippi, affidando contestualmente la guida tecnica della prima squadra a Silvio Baldini. Il tecnico originario di Massa ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022, con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B. Ci crede, Baldini. Nonostante il +11 del Bari capolista in classifica. "Che il Bari abbia tutti questi punti potrebbe anche essere stimolante, una rimonta del genere entrerebbe nella storia", ha dichiarato lo stesso allenatore in sede di conferenza stampa di presentazione.