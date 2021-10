VIDEO Serie B, Spal-Parma 2-2: gol e rosso a Franco Vazquez, gli highlights

Guarda gli highlights della sfida tra Spal e Parma, andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Paolo Mazza"

Due a due. E' questo il risultato finale maturato sabato pomeriggio allo Stadio "Paolo Mazza". Il Parma non è riuscito a sfatare, dunque, il tabù Ferrara, dove non ha mai conquistato i tre punti. Eppure, gli uomini di Enzo Maresca al minuto 82 conducevano 2-0 grazie alle reti messe a segno da Tutino e dal solito Franco Vazquez. A riaprire la gara, una deviazione di Brunetta su una punizione calciata da oltre trenta metri da Viviani. Poi, il gol al minuto 91 di Colombo, "che continua la sua sfida personale con il compagno dell’Under 21 Lucca", scrive l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport". Il Parma ha chiuso anche in dieci a seguito del rosso al Mudo per un fallo di reazione.