Il Torino, secondo quanto appreso da TuttoSport, avrebbe deciso di non confermare Roberto D'Aversa. L'allenatore, nonostante avesse ottenuto risultati importanti portando la formazione granata alla salvezza senza particolari patemi, non gode degli apprezzi di Petrachi, che starebbe spingendo ad un cambio di guida. Il presidente, Cairo, ha dichiarato che invece lo stima.

Ma, l'addio dell'ex Parma è la soluzione più probabile.

Sempre secondo TuttoSport, la società granata avrebbe individuato in Ignazio Abate il profilo perfetto. Il nome avrebbe preso quota in maniera importante nelle scorse ore. Ma non è l'unico in lista, infatti, gli altri nomi sono Aquilani, al momento impegnato con il Catanzaro e Ventura, con la quale si è avuto già un summit.

Si attendono delle novità delle prossime ore, ma Ignazio Abate, al momento, appare come il nome più forte.

Per l'ex Milan si tratterebbe di una occasione importante per dimostrare che l'ottimo campionato con la Juve Stabia, terminato con la sconfitta in semifinale contro il Monza, non sia stato un fuoco di paglia ma bensì una dimostrazione concreta e piena delle sue qualità .