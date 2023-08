Ternana, Lucarelli: “Partiti in ritardo, sarà stagione complicata. Su Favilli…”

Giornata di vigilia per la Ternana che, nella giornata di domani, affronterà in trasferta la Salernitana nel primo turno di Coppa Italia . Una sfida presentata in conferenza stampa dal tecnico delle "Fere", Cristiano Lucarelli.

“A livello di volontà e voglia siamo tutti pronti, ma ovviamente la situazione non è facile, soprattutto dal punto di vista fisico e ci auguriamo che non lo sia ancora di più a fine partita. Quando non si è in condizione è più facile infortunarsi. Domani per me sarà importante cominciare a vedere quello che abbiamo provato in ritiro, a prescindere dal risultato. E anche portare a casa tutti i giocatori sani e salvi sarebbe importante.