Serie B: vince il Palermo, Frosinone ko. Pari tra Cremonese e Spezia. La classifica

Sono cinque le partite andate in scena questo pomeriggio, valevoli per la quinta giornata di campionato: il Bari batte il Mantova, il Cittadella ferma il Catanzaro.

Dopo il pareggio per 2-2 tra Cesena e Modena, sono cinque le sfide andate in scena sabato pomeriggio, valevoli per la quinta giornata del campionato di Serie B. Di seguito, i risultati, i marcatori e la classifica aggiornata, in attesa delle gare in scena domenica.